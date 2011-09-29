〔中国期市〕甲醇期货有望10月底在郑商所上市交易--报载

报导引述期货公司的消息,甲醇期货的合约交易单位初拟为50吨/手.由于甲醇现货价格目前在3,200元人民币/吨左右,一旦采取这一交易单位,意味着交易门槛在2万元左右.

报导指出,甲醇作为基础的有机化工原料,在国内用量很大,但目前尚无甲醇期货市场.而甲醇是今年为数不多的强势能源化工品种之一.以张家港电子盘的价格为例,年初甲醇价格在2,800元左右,目前则已经涨至3,200元,涨幅在15%左右.