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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 08:20 BJT

〔中国期市〕甲醇期货有望10月底在郑商所上市交易--报载

路透上海9月29日电---上海证券报周四报导,甲醇期货已基本走完了报批程序,一旦中国证监会正式宣布,郑州商品交易所即可择机上市.目前来看,10月底正式上市的可能性非常大.

报导引述期货公司的消息,甲醇期货的合约交易单位初拟为50吨/手.由于甲醇现货价格目前在3,200元人民币/吨左右,一旦采取这一交易单位,意味着交易门槛在2万元左右.

甲醇期货将是今年第三个期市新品.2011年以来,上海期货交易所上市了铅期货,大连商品交易所上市了焦炭期货.

报导指出,甲醇作为基础的有机化工原料,在国内用量很大,但目前尚无甲醇期货市场.而甲醇是今年为数不多的强势能源化工品种之一.以张家港电子盘的价格为例,年初甲醇价格在2,800元左右,目前则已经涨至3,200元,涨幅在15%左右.

A股市场中,甲醇产业链相关公司包括远兴能源(000683.SZ)、华鲁恒升(600426.SS)、泸天化(000912.SZ)等.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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