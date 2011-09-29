《人民币汇率焦点》白宫称正在评估参议院提出的人民币汇率议案

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8928元附近
路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。
* 汇率低估将视为补贴
* 无迹象显示众议院会就类似议案举行投票
* 白宫迄今对参议院汇率法案保持缄默
记者 Doug Palmer 编译 艾茂林
路透华盛顿9月28日电---美国白宫周三表示,正在"评估"参议院有关人民币汇率的提案,此前一共和党参议员要求白宫对该提案表明立场.
"我们正在评估这项议案,"白宫发言人Jay Carney告诉记者."让中国人民币进一步升值是我们共同的目标."
"中国在人民币升值方面有一些行动...但(人民币汇率)仍被严重低估,我们需要看到持续进展.关于这一点,我们无论是在公开还是私下场合都说得很清楚."Carney说.
参议院民主党领袖里德计划提出这项两党共推的议案,该议案部分目的是迫使北京方面加快人民币升值速度.里德此前对记者表示,"非常有信心"议案会获得通过.[ID:nCT0477723]
许多美国议员认为,人民币汇率被低估多达25-40%,让中国企业在国际贸易中享有不公平的价格优势,导致美国民众丢掉饭碗.
参议院议案的一项主要条款是指示商务部根据美国贸易法将汇率遭低估的货币视为补贴,允许企业以个案的方式要求向进口品徵收反补贴税.
这项议案还需要在众议院过关,才能由总统奥巴马签署成为法律.
国会预算办公室估计,去年众议院通过的类似措施可在未来10年新增约1.25亿美元关税,其依据的结论是只有"一小部分"中国和其他国家进口品可免于课税.
共和党总统竞选人罗姆尼周三在接受美国MSNBC新闻网站采访时说,他认为中国对美国构成"经济上的威胁".他并表示,若当选总统,将对中国操纵汇率采取非常强硬的政策.
**中国不希望将问题"政治化"**
众议院共和党领袖未表露有意对该项议案加以考虑,不过很多普通共和党议员支持就汇率问题采取行动.
奥巴马政府迄今为止对该议案保持缄默,与去年民主党还占多数时众议院通过类似议案时的态度如出一辙.
随着参议院投票日期临近,共和党一位资深议员呼吁白宫对此打破沉默.该议案遭到众多企业团体反对,但获得那些直接与中国低价进口商品相竞争的劳工和国内制造商的支持.
参议员Orrin Hatch在致财长盖特纳和贸易代表柯克的信中表示,在参议院迈出下一步之前,必须要充分了解政府对该议案的看法.
Hatch要求白宫周一傍晚之前作出书面答复.
中国外交部发言人洪磊在北京表示,人民币汇率不是导致中美贸易失衡的原因,并希望美方维护双边贸易与经济关系整体利益,不要将人民币汇率问题"政治化".[ID:nCN1992647](完)
--译文审校 郑茵
路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。
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路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。