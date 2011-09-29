俄罗斯换财长 专家警告称後果严重

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月28日电---俄罗斯知名经济学家暨商界精英丘拜斯（Anatoly Chubais）周三称，普京换掉财长库德林，可能损害俄罗斯经济。
丘拜斯称，目前全球经济陷入混乱，而普京身边却没有了处理经济问题的顶级专家。丘拜斯在叶利钦时代曾担任第一副总理，是1990年代经济改革的设计师。
其它经济学家和商界人士，亦对当前俄罗斯政治和经济不确定性表示担忧。
尽管只是少部分人对普京计划竞选总统感到不满，但其中一些人态度非常激烈，称普京若重任总统，可能导致经济停滞，并引发更深层的冲突。
丘拜斯在博客中写道，库德林离任可能造成严重後果。他指出，无论此事起因是什麽，都会对俄罗斯带来重大风险。
他说：“高层再也没有能在当前政治体系中（有效）工作的专家了。”
“尤其是在全球第二轮经济危机隐现的大背景下，这尤其危险。在这种不利形势下，库德林辞职可能产生严重後果。”
普京近日宣称将竞选总统，称若当选将由梅德韦杰夫担任总理。
库德林则表示，他不愿在梅德韦杰夫政府任职。他此前公开抨击梅德韦杰夫的经济政策。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。