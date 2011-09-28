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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报9月29日

* 头版头条:

--中共中央政治局常委贺国强称,要深入推进惩治和预防腐败体系的建设,坚持超前谋划,积极创新提高.

* 其他:

--中国科技经费投入继续保持稳定增长,2010年中国共投入全国研究与试验发展经费7,062.6亿元人民币,比上年增长21.7%,经费投入强度(与国内生产总值之比)为1.76%,比上年的1.70%有所提高.(完)

--整理 李文科; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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