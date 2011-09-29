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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 08:14 BJT

〔东京汇市〕欧元温和承压,德国议会就欧洲纾困基金投票前料维持弱势

* 德国就纾困基金进行表决前,欧元料维持疲弱

* 月末/季度末资金流动左右欧元走势

* 市场警惕日本央行干预日圆汇率

路透悉尼9月29日电---欧元在周四亚洲市场早盘温和承压,因投资者在三日大涨後进行获利了结或轧平仓位,而且德国关键性的投票即将进行,欧洲债务危机问题仍令人担心.

欧元/美元EUR=徘徊在1.3531美元,一度攀升至1.3690,只是因为几个欧洲国家延长卖空禁令的消息令美股转跌,由此市场人气减弱让欧元回吐涨幅.

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