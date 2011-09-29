〔东京汇市〕欧元温和承压,德国议会就欧洲纾困基金投票前料维持弱势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 德国就纾困基金进行表决前,欧元料维持疲弱
* 月末/季度末资金流动左右欧元走势
* 市场警惕日本央行干预日圆汇率
路透悉尼9月29日电---欧元在周四亚洲市场早盘温和承压,因投资者在三日大涨後进行获利了结或轧平仓位,而且德国关键性的投票即将进行,欧洲债务危机问题仍令人担心.
欧元/美元EUR=徘徊在1.3531美元,一度攀升至1.3690,只是因为几个欧洲国家延长卖空禁令的消息令美股转跌,由此市场人气减弱让欧元回吐涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。