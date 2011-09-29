〔全球金市〕现货银跌2.7%至每盎司29.06美元,现货金亦下挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月28日电---现货银XAG=周四跌2.7%至每盎司29.06美元,因投资者的避险情绪升高,加上油价和谷物价格走软,引发金融资产的全面抛售.
0015GMT,现货银报每盎司29.68美元,现货金XAU=下跌0.9%至每盎司1,593.95美元.(完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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