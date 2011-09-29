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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 08:28 BJT

〔全球金市〕现货银跌2.7%至每盎司29.06美元,现货金亦下挫

路透9月28日电---现货银XAG=周四跌2.7%至每盎司29.06美元,因投资者的避险情绪升高,加上油价和谷物价格走软,引发金融资产的全面抛售.

0015GMT,现货银报每盎司29.68美元,现货金XAU=下跌0.9%至每盎司1,593.95美元.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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