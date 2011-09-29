《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日(I)

**上海证券报**

--中国银监会监管二部主任肖远企称,《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》的细则正在拟定之中,其中对小企业的不良贷款率的容忍度将提高到5%.

--相关人士透露,甲醇期货已基本走完了报批程序,一旦证监会正式宣布,郑州商品交易所即可择机上市,10月底正式上市的可能性非常大.

--中国石油和化学工业联合会的报告称,整个8月份石化工业价格总水平继续攀升,但增速有所放缓,行业总体效益继续改善;同时,经济运行成本继续上升,炼油持续亏损,油气开采投资动力不足,外部经济环境的不确定性、不稳定性增加.

--工业和信息化部发布数据显示.8月中国电子信息产品出口增速在连续三个月加快後略有回调,同比增长13.4%,比上月回落2.2个百分点,总体依然保持了高增长态势.

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)城市金融研究所的报告预计,主要受翘尾因素回落的影响,9月通胀水平将低于8月,居民消费价格指数(CPI)同比上涨6%左右,且8月可能成为本轮通胀的拐点.但考虑到推动本轮通货膨胀的中长期因素依然存在,未来通胀压力仍较大.

--中国平安(601318.SS)(2318.HK)内部人士证实,公司在筹建两家商品交易所,两家交易所是各自独立的公司,西双版纳的商品交易所将以传统产品为主,上海的商品交易所将以创新产品为主.

**人民日报**

--中国环境保护部副部长吴晓青称,突出强调做好生态保护工作对于水电可持续发展的极端重要性,是中国今後一段时期做好水电开发生态环境保护工作的重要指导思想.将按照"生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底线"的原则,全面落实水电开发的生态保护工作.

--位于北京亦庄的"中国云产业园"27日正式启动.百度云计算中心项目、云计算系统设备制造基地项目等五个首批项目在启动仪式上签约,总投资达261亿元人民币.

**第一财经日报**

--首钢总经理助理韩庆透露,首钢目前正在与美国全球投资公司共同运作、收购非洲西部优质高品位露天磁铁矿,项目储量预计为10亿吨.

**21世纪经济报 道**

--数位铁路系统人士证实,当前除拉萨到日喀则等特殊线路,包括高铁在内的大部分铁路在建项目,已全面处于"缓建"的半停工状态.

--多位银行人士透露,即将启动的第三轮资产证券化试点的额度约为500亿元,目前央行和银监会正在研究具体实施方案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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