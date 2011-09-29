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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘下跌,追随美股由大宗商品类股带动的跌势

路透东京9月29日电---日本股市日经指数周四开盘下跌,此前美国股市出现以大宗商品相关类股为首的一波抛售,因围绕欧洲债务危机解决方案的不确定性仍然持续,引起对经济成长的忧虑.

日经指数.N225跌0.7%报8,551.83点.东证股价指数.TOPX跌0.4%至750.97点.(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

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