〔中国经济〕继续把稳定物价总水平作为宏观调控首要任务--副总理

路透北京9月29日电---中国国务院副总理李克强表示,面对各种风险挑战,中国将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,加快转变经济发展方式,加大结构调整力度.

新华社周三晚间报导援引他在有关监测国家发展的论坛上讲话称,当前国际经济环境中不稳定不确定因素明显增多.全球金融市场动荡起伏,主权债务危机不断发酵,新兴经济体通胀压力加大,世界经济形势严峻复杂和瞬间多变,使各方对未来增长看法分歧增多,应对措施差异较大.

欧债危机已持续近两年并不断发酵,近来对债务危机的担忧已引发海外金融和商品市场普遍下挫,并波及国内市场.

李克强认为,在这种情况下,加强统计监测,提供真实、完整、及时的信息,可以准确判断形势和走势,也有利于推动各国政策协调,促进世界经济稳定复苏.

他并指出,面临各种风险和挑战,"中国把中国的事情办好,就是对世界的贡献."

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解.虽然未来通胀有望从高位逐步回落,但预计货币政策难有实质性放松.(完)