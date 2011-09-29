〔中国铁路〕大部分铁路在建项目处半停工状态,因资金紧张--报载

路透上海9月29日电---7月的甬温线事故已发生已逾两月,其对中国铁路建设的影响正持续发酵.21世纪经济报 道周四引述数位铁路系统人士证实,当前除拉萨到日喀则等特殊线路,包括高铁在内的大部分铁路在建项目已全面处于缓建的半停工状态.

报导援引接近铁道部的人士称,铁道部近期曾召开过会议梳理"7.23"甬温线动车追尾事故影响,会议认为这次事故对中国铁路影响巨大,导致中国与国外公司合作的境外高铁建设项目受挫,国内在建或已建成的高铁项目的开通时间被要求延後.

而另一参会人士也表示,铁道部里定调称当前是非常时期,所有的银行贷款因为利率问题,也谈不拢,而几乎所有的铁路建设项目都是主要依托银团贷款在驱动.

报导指,以当前的工程进度来看,铁道部原本计划在2012年基本完成四纵四横的高铁路网主要干线的建设至少会延後至2013年.

以重点线路京广高铁为例,石武高铁(石家庄-武汉)、京石(北京-石家庄)原本计划在今年上半年完工,目前开通时间延迟至今年的12月31日.

上述人士透露,铁道部高层要求,在资金紧张的局面下,一要保职工工资,二要保民工工资,在前两项可完成的局面下,三保控制工程的工程款.如果这三项都无法保证,项目就全线缓建.控制工程是指对线路开通起决定性作用的关键工程.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.高铁设备制造商中国北车601299.SS决定召回京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组.[RRL-CN-CMN](完)