《新兴市场重要经济事件预告》--9月29日-10月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
9月29日(四)
首尔--韩国央行公布货币政策报告(0500).
新德里--印度央行和财政部官员召开会议,决定政府下半财年借款安排.
新德里--印度财长慕克吉在一次行业活动上发表讲话.
新德里--印度贸易部长Anand Sharma会见巴基斯坦贸易部长Makhdoom Amin Faheem,讨论改善双边贸易事宜(至9月30日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议.
台北--台湾中央银行第三季理监事会议(0900).
塔林--爱沙尼亚议会对扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的协议进行二读和最终投票.
布达佩斯--匈牙利经济学家与央行总裁Andras Simor举行会议(至9月30日).
蒙得维的亚--乌拉圭央行货币政策委员会召开议息会议.
圣保罗--巴西央行公布季度通胀报告(1130).
9月30日(五)
菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯召开经济简布会.
布拉格--捷克央行公布9月22日会议记录.
日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.
10月2日(日)
多哈--卡塔尔财长Youssef Hussain Kamal为中东及北非(MENA)投资管理论坛举行开幕式.
安卡拉--美国助理国务卿Jose W. Fernandez率领代表团访问土耳其(至10月4日),参加土耳其-美国经济合作理事会第七次会议.
匈牙利塞格德--匈牙利经济学家年度会议.
10月3日(一)
巴塞尔--金融稳定委员会(FSB)会议,最终敲定对全球大银行徵收资本附加费以及救助困难银行的危机解决框架.
卢森堡---欧元集团会议.
墨西哥市--墨西哥央行宣布对未来几年增长和通胀预估的月度银行家调查结果(1400).
圣地亚哥--智利央行公布9月议息会议记录.
10月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至10月5日).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议,无利率决定公布.
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
10月5日(三)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
明斯克--国际货币基金组织(IMF)代表团访问白俄罗斯,讨论进一步援助事宜(至10月17日).
布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).
10月6日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策委员会会议.
马尼拉--菲律宾央行公布9月8日货币政策理事会会议要点.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。