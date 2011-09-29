〔中国金融〕小企业金融服务获支持,不良贷款率容忍度将提至5%--报载

路透上海9月29日电---偏紧的货币政策令小企业融资趋难,但监管层亦在通过差异化管理予以缓解.上海证券报周四引述银监会相关人士称,关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知细则正在拟定之中,其中对小企业的不良贷款率容忍度将提高到5%.

今年一至二季度,中国全部商业银行不良贷款率在1%左右.

货币政策偏紧背景下,监管层支持小企业贷款举措不断出现.在年初本地官方媒体称监管机构正在研究适当降低小企业贷款风险权重後,6月银监会再下发通知,将通过支持增设分支机构、发行金融债、减轻银行资本金考核压力等优惠政策,加大银行对小企业信贷支持的动力.[ID:nCN1082868]

报导援引银监会监管二部主任肖远企表示,6月下发通知的细则正在拟定、徵求意见,虽尚未公布,但部分政策措施已在实施,部分银行也正在测算新的风险权重.

他还介绍说,截至今年7月末,银行业金融机构小企业贷款馀额达9.85万亿元人民币,占全部企业贷款馀额的28.9%.小企业贷款比去年同期增长26.6%,比全部贷款平均增速高10个百分点,小企业贷款较年初增加1.02万亿元,比上年同期增量多688亿元.

另外,包括五大国有商业银行、12家股份制商业银行在内,全国共有109家商业银行成立了专营机构.据不完全统计,目前各主要商业银行的专营机构新增小微企业贷款已超过全行新增小微企业贷款的60%.特别是部分城市商业银行80%-90%的客户是小微企业,户均馀额大多在100万元以下.(完)