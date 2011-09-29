〔国际油市〕布兰特原油跌逾1美元,受欧债忧虑及美元和库存因素拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月29日电---布兰特原油期货周三在亚洲早盘跌逾1美元,因投资者对欧洲主权债务问题的担忧升温,而且美元上涨及美国原油库存增幅高于预期令油市承压.
0028GMT时,洲际交易所(ICE)11月布兰特原油合约LCOc1跌1.2美元至每桶102.61美元.纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油合约CLc1下滑1.25美元至每桶79.96美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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