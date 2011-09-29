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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 08:47 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌逾1美元,受欧债忧虑及美元和库存因素拖累

路透首尔9月29日电---布兰特原油期货周三在亚洲早盘跌逾1美元,因投资者对欧洲主权债务问题的担忧升温,而且美元上涨及美国原油库存增幅高于预期令油市承压.

0028GMT时,洲际交易所(ICE)11月布兰特原油合约LCOc1跌1.2美元至每桶102.61美元.纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油合约CLc1下滑1.25美元至每桶79.96美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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