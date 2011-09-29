〔美国经济〕堪萨斯联储总裁洪尼格离任前对美联储超宽松政策提出批评

路透堪萨斯城9月28日电---即将离任的美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格周三对美联储极度宽松的政策提出批评,称它们弊大于利,并会损害长期经济成长.

洪尼格在其任期内最後一次讲话中表示,"当你为了刺激消费而抑制利率升至均衡水平时,你将会引发问题,实际上我们已经引发了问题."他将在10月1日退休.

洪尼格还对美国国会提出了批评,称美联储的刺激政策只是针对美国未能找到可信的降低长期债务方案的一条创可贴.他并称,缺乏政治勇气去削减支出和政府补贴,并遏制债务上升,将会降低美国长期增长潜力,从每年约为3%到最低2.5%.

"我们不会从悬崖上坠落.但目前的政策将降低美国经增长潜力."

美国堪萨斯联储的二号人物乔治(Esther George)将接替洪尼格,但乔治的货币政策观点仍不清楚.

虽然对美联储的政策发出警告,洪尼格仍对美国经济的韧性抱有信心,并称不担心美元受全球投资者青睐的地位会被动摇.

洪尼格说,"未来一段时间内美元仍将是全球储备货币."(完)