《全球重要经济事件一览表》--9月29日-10月6日

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9月29日(四)

东京--日本央行总裁白川方明在全国信用金库协会的活动发表演讲(0615).

柏林--德国总理梅克尔联合政府议会团体,料在下议院就欧元区欧洲金融稳定机构(EFSF)改革付诸表决.

卢森堡--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯参加ESE会议"金融危机和监管挑战"的小组讨论,主题为"银行资本充足率的最佳水平是多少?"(0700).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加"後危机环境下的资本市场"会议(0610).

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100).

斯德哥尔摩--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全球合作中心(Global Interdependence Center)一场会议发表讲话(1850).

日内瓦--瑞士央行总裁希尔德布兰德就在危机环境中管理瑞士货币政策发表演讲(1630).

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩会晤德国经济部长罗斯勒.

维也纳--金融市场管理局(FMA)监管者就市场监管召开会议.发表讲演者包括欧洲央行管委诺沃特尼及奥地利财长Maria Fekter.

宾州拉德诺--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一场企业领袖论坛以"一名决策者对经济的看法"为题发表讲话(1230).

9月30日(五)

东京--日本央行副总裁西村清彦在亚洲开发银行研究所及金融研究中心主办的研讨会发表演讲(0500).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Svante Oberg参加瑞典本地政府与地区协会午餐会(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加NAI Svefa举行的一个午餐会(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议(1100).

维也纳--奥地利下议院就扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金进行投票.

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩出席华尔街日报会议.

加州圣地牙哥--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲(1500).

10月1日(六)

堪萨斯城--美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格退休,乔治(Esther George)接任.

10月2日(日)

安卡拉--美国国务院助理国务卿Jose W. Fernandez访问土耳其(至10月4日).

10月3日(一)

瑞士巴塞尔--由全球监管机构和央行总裁组成的金融稳定委员会(FSB)最终敲定对全球大型银行徵收的额外资本金,以及针对银行业的危机解决框架.

东京--法国央行总裁诺亚在佳能全球研究协会举办的研讨会上发表主旨演说.

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民就"亚洲的公众保健改革"发表讲话(0645).

伦敦--英国央行公布9月20日金融政策委员会会议记录(0830).

卢森堡--欧元集团会议.

维也纳--奥地利举行有关金融危机和巴塞尔III的全国银行业会议,欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼将参加(0700).

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)在第二届互换执行工具会议年会上发表讲话.

威斯康星州麦迪逊--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就"危机後的经济"发表讲话(2200).

10月4日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在美国国会联合经济委员会就经济前景作证(1400).

悉尼--澳洲央行政策会议,0330公布利率决定.

卢森堡--欧盟财长会议.

阿姆斯特丹--荷兰财长Jan Kees de Jager在国会讨论2012年预算计划.

10月5日(三)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至10月6日).

雷克雅未克--冰岛央行发表9月21日MPC会议记录.

布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).

10月6日(四)

东京--日本央行货币政策会议(至10月7日).

伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率决议.

柏林--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,1145公布利率决议,1230召开记者会.

里斯本--葡萄牙央行公布2011年秋季经济公报.

华盛顿--美国财政部长盖特纳向众议院金融服务委员会递交来自金融稳定监管委员会(FSOC)关于FSOC活动和金融稳定面临的威胁的首份年度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)