美官员称中国的银行与伊朗交易风险大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月28日电---美国财政高官周三称，伊朗正加大努力寻求从全球金融市场获得核项目融资，希望中国监管机构和银行做好准备，阻止此类交易并挫败其努力。
美国财政部主管恐怖主义和金融情报的副部长科恩（David Cohen）称，中方认真履行其职责，执行联合国安理会对伊朗的裁决，但中国的银行应在此问题上更加谨慎。
他说：“中方一直严格执行安理会决议条款，采取具体措施。但在处理中国和伊朗金融机构的交易风险上，尚未采取类似一些其他国家所已采取的举措。”
伊朗拒绝停止铀浓缩项目，曾引发联合国对其实施四轮制裁，以及美国和欧盟更大的制裁力度。
美国财政部曾指出，联合国2010年制裁伊朗决议中有一项条款，如果银行服务可能有助于伊朗发展核项目，成员国应终止此类服务。
科恩称，此类交易会令中国的银行声誉严重受损，也有悖于国际社会阻止伊朗核项目、迫使其重回谈判桌的努力。
中国外交部发言人洪磊在周三召开的例行记者会上表示，中国作为安理会常任理事国，一直并将继续认真负责执行安理会决议，但也有权与伊朗进行正常商业往来。
他说：“中国与伊朗有着正常的商业往来，不违反任何安理会决议，也不会损害其他国家和国际社会的利益。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。