〔韩国汇市〕韩元因欧洲纾困计划遇阻而回落,韩债亦走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月29日电---韩国韩元兑美元KRW=周四早盘下跌,因欧洲援助希腊的努力遭遇挫折,德国议会即将就增强欧洲纾困基金一事进行至关重要的投票,此时德国执政联盟内部的分歧让投资者感到紧张.
0025GMT时,韩元KRW=KFTC报1,183.5,较周三收盘价1,171.2下滑1%.
三年期公债期货12月合约KTBc1跌0.08点至103.87,投资者赶在季末前回补空仓,而本周外资大规模抛售韩债後抛售心态主导市场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。