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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 09:12 BJT

〔韩国汇市〕韩元因欧洲纾困计划遇阻而回落,韩债亦走软

路透首尔9月29日电---韩国韩元兑美元KRW=周四早盘下跌,因欧洲援助希腊的努力遭遇挫折,德国议会即将就增强欧洲纾困基金一事进行至关重要的投票,此时德国执政联盟内部的分歧让投资者感到紧张.

0025GMT时,韩元KRW=KFTC报1,183.5,较周三收盘价1,171.2下滑1%.

三年期公债期货12月合约KTBc1跌0.08点至103.87,投资者赶在季末前回补空仓,而本周外资大规模抛售韩债後抛售心态主导市场.

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