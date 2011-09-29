《中国股市盘前看点》--9月29日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区9月企业景气指数

--美国第二季企业获利终值

--美国9月24日当周初请失业金人数

--美国第二季国内生产总值(GDP)终值

--美国8月成屋待完成销售指数

**宏观经济及政策面**

--中国国务院副总理李克强表示,面对各种风险挑战,中国将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,加快转变经济发展方式,加大结构调整力度. [nCN1994153]

--偏紧的货币政策令小企业融资趋难,但监管层亦在通过差异化管理予以缓解.上海证券报周四引述银监会相关人士称,关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知细则正在拟定之中,其中对小企业的不良贷款率容忍度将提高到5%.[nCN1994187]

--中国商务部副部长陈健周二在日内瓦一个会议间隙告诉路透,今年剩馀几个月中国出口增长可能放缓,但并不意味着人民币会走软.[nCN1992451]

**重点行业和公司**

--7月的甬温线事故已发生已逾两月,其对中国铁路建设的影响正持续发酵.21世纪经济报 道周四引述数位铁路系统人士证实,当前除拉萨到日喀则等特殊线路,包括高铁在内的大部分铁路在建项目已全面处于缓建的半停工状态. [nCN1994157]

--中国第二条特高压交流电项目获批.国家电网[STGRD.UL]副总经理舒印彪周三表示,该公司第二条特高压交流电项目的可研报告已获得发改委批准,无论投资规模、线路长度和输电容量都比之前项目大一倍以上.[nCN1991725]

**海外动向**

--商品类股周三拖累美国股市下跌,此前能源和金属价格大幅下降,令投资者担心全球经济疲弱和欧洲债务危机问题.道琼工业指数.DJI收跌179.79点,或1.61%,报11,010.90点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,400点久攻不克,或成短期阻力位.(完)