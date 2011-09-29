《中国债券市场每日交易备忘》--9月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行20亿元人民币三个月期央票上午招标,中标收益率预计续持平于3.1618%

国家开发银行至多100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债上午数量招标

国开行至多150亿元30年期发行人选择权(25+5)固息次级债上午数量招标,利率区间5.85%-6.05%

科伦药业(002422.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行和兴业银行主承

沈阳水务集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销

许继电气(000400.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行和上海银行主承销

科伦药业(002422.SZ)2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行和中信银行主承

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二、新债上市:

宁波开发投资集团10亿元五年期中票1182262,票面利率7.38%

山东商业集团8亿元三年期中票1182261,票面利率6.73%

太原钢铁集团30亿元五年期中票1182260,票面利率6.06%

四川恒鼎实业6亿元一年期短融041162005,票面利率8.50%

TCL集团(000100.SZ)6亿元一年期短融041156003,票面利率6.85%

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三、缴款:

安徽军工集团控股公司5亿元七年期附发行人选择权(5+2)固息债1180139,票面利率7.45%

清华控股公司6亿元一年期短融041159002，票面利率6.83%

中国国电集团125亿元一年期短融041152001,票面利率6.19%

云铜集团15亿元一年期短融041162006,票面利率6.83%

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四、还本付息:

央行50亿元一年期央票1001085到期兑付,参考收益率2.0929%

四川水电投资经营公司6亿元一年期短融1081338到期兑付,票面利率3.68%

首钢总公司50亿元一年期短融1081339到期兑付,票面利率3.14%

华电集团19.29亿元10年期固息债048010付息,票面利率5.40%

华电集团10.71亿元10年期浮息债(一年定存基准)048011付息,基本利差2.30%

兴业银行(601166.SS)30亿元15年期发行人选择权(10+5)混合资本债061002付息,票面利率4.94%

兴业银行10亿元15年期发行人选择权(10+5)浮息混合资本债(一年定存基准)061003付息,基本利差1.82%

财政部363.2亿元15年期固息特别国债0700004付息,票面利率4.55%

陜西高速10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)0982137付息,基本利差2.45%

上海电气总公司20亿元三年期中票0982138付息,票面利率3.98%

绍兴黄酒集团10亿元七年期发行人选择权(5+2)中票1080115付息,票面利率5.4%

金隅股份(601992.SS)20亿元五年期中票1082173付息,票面利率4.38%

开滦集团14亿元五年期中票1082174付息,票面利率4.36%

贵航工业集团10亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082175付息,基本利差1.85%

恒天集团13亿元五年期中票1082176付息,票面利率4.25%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--偏紧的货币政策令小企业融资趋难,但监管层亦在通过差异化管理予以缓解.上海证券报

周四引述银监会相关人士称,关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知细则正在

拟定之中,其中对小企业的不良贷款率容忍度将提高到5%.[ID:nCN1994187]

--多位银行人士透露,即将启动的第三轮资产证券化试点的额度约为500亿元,目前央行和

银监会正在研究具体实施方案.

--7月的甬温线事故已发生已逾两月,其对中国铁路建设的影响正持续发酵.21世纪经济报

道周四引述数位铁路系统人士证实,当前除拉萨到日喀则等特殊线路,包括高铁在内的大部

分铁路在建项目已全面处于缓建的半停工状态.[ID:nCN1994157]

中国海关10/13公布9月进出口贸易数据

国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)

9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)

10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)

1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)

9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)

9月工业增加值 (2011年8月13.5%)

9月房地产价格统计信息

10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)