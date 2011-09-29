〔全球航运〕淡水河谷高层称没有中国公司提出要合作租赁特大运输船

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透青岛9月29日电---巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)一位高层周四表示,并未有中资公司与之接触,洽谈租赁其拟建巨型散装货轮运输船队事宜.
"对于这19艘货轮的合作,我们对各方均持开放态度...但我们并未就此与任何中资公司进行洽谈,"该公司销售与市场营销主管Carlos Martins在中国青岛出席一个行业会议时对记者表示.
淡水河谷并表示,中国没有提出推迟铁矿石交货,运往欧洲客户的铁矿石也没有延期.(完)
--编译 郑茵;审校 艾茂林
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中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老