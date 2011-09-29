〔全球航运〕淡水河谷高层称没有中国公司提出要合作租赁特大运输船

路透青岛9月29日电---巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)一位高层周四表示,并未有中资公司与之接触,洽谈租赁其拟建巨型散装货轮运输船队事宜.

"对于这19艘货轮的合作,我们对各方均持开放态度...但我们并未就此与任何中资公司进行洽谈,"该公司销售与市场营销主管Carlos Martins在中国青岛出席一个行业会议时对记者表示.

淡水河谷并表示,中国没有提出推迟铁矿石交货,运往欧洲客户的铁矿石也没有延期.(完)

--编译 郑茵;审校 艾茂林

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