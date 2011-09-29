更正:〔金属期市〕LME期铜延续跌势,因德国即将就欧元区纾困基金举行投票

(更正:英文原文有误,第二段应为昨日挫至"13个月"低点,非"14个月")

路透上海9月29日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周四重挫5.87%,至每吨6,824.75美元的盘中低点,因德国即将就欧元区纾困基金举行的投票令投资者感到担忧.

该合约昨日挫至13个月低点,跌幅一度超过7%.

德国周四将就欧洲金融稳定机构(EFSF)是否能发挥杠杆作用以筹集更多资金进行投票,有可能无法获得通过,因该国希望采取更加温和的方式支持疲弱的欧洲国家和银行.

LME其他基本金属全面下跌,期铅CMPB3跌幅居次,0044GMT期铅下跌4.1%,报1,926美元.

沪铜SCFc3盘初跌逾6%,追随隔夜伦铜跌势.

投资人亦关注今日稍後欧盟/国际货币基金组织(IMF)检察员重返希腊,它们将决定雅典是否已尽了足够的努力,以取得新一批纾困拨款,从而避免破产.

亚洲股市和大宗商品周四下跌,因对欧洲棘手的债务问题将拖累全球经济陷入第二次全球金融危机的疑虑升高.(完)

--编译 徐文焰/张若琪;审校 李爽

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