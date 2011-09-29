更正:〔金属期市〕LME期铜延续跌势,因德国即将就欧元区纾困基金举行投票

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:英文原文有误,第二段应为昨日挫至"13个月"低点,非"14个月")
路透上海9月29日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周四重挫5.87%,至每吨6,824.75美元的盘中低点,因德国即将就欧元区纾困基金举行的投票令投资者感到担忧.
该合约昨日挫至13个月低点,跌幅一度超过7%.
德国周四将就欧洲金融稳定机构(EFSF)是否能发挥杠杆作用以筹集更多资金进行投票,有可能无法获得通过,因该国希望采取更加温和的方式支持疲弱的欧洲国家和银行.
LME其他基本金属全面下跌,期铅CMPB3跌幅居次,0044GMT期铅下跌4.1%,报1,926美元.
沪铜SCFc3盘初跌逾6%,追随隔夜伦铜跌势.
投资人亦关注今日稍後欧盟/国际货币基金组织(IMF)检察员重返希腊,它们将决定雅典是否已尽了足够的努力,以取得新一批纾困拨款,从而避免破产.
亚洲股市和大宗商品周四下跌,因对欧洲棘手的债务问题将拖累全球经济陷入第二次全球金融危机的疑虑升高.(完)
--编译 徐文焰/张若琪;审校 李爽
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。