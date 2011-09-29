〔国际油市〕欧债危机疑虑拖累油价下挫,库存增加和美元上涨亦是打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月29日电---美国原油期货周四在亚洲早盘跌逾1美元,因投资者对欧洲解决主权债问题的措施愈发存疑.
美元上涨和美国原油库存增加,也令油市承压.
0049GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1跌1.21美元至每桶80.00美元.上日结算价跌3.84美元,报81.21美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。