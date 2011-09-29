版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 09:15 BJT

〔国际油市〕欧债危机疑虑拖累油价下挫,库存增加和美元上涨亦是打压

路透首尔9月29日电---美国原油期货周四在亚洲早盘跌逾1美元,因投资者对欧洲解决主权债问题的措施愈发存疑.

美元上涨和美国原油库存增加,也令油市承压.

0049GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1跌1.21美元至每桶80.00美元.上日结算价跌3.84美元,报81.21美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐