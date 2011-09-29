《全球主要央行动态》--9月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月22日-9月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三表示,若通胀或通胀预期大幅降低,美联储可能需要进一步宽松货币政策.贝南克在美联储推出压低长期借贷成本新举措後的首次公开谈话中指出,若经济成长仍旧疲弱,愿意进一步推进非传统政策.[ID:nCT0478263]

即将离任的美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格周三对美联储极度宽松的政策提出批评,称它们弊大于利,并会损害长期经济成长.堪萨斯联储的二号人物乔治(Esther George)将接替洪尼格,但外界并不清楚乔治的货币政策观点.[ID:nCN1994201]

美联储两名高官周二对美国经济的疲弱状况发出警告,但他们对于美联储在进一步刺激经济成长方面应该使出多大力道却看法分歧.亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济面临的风险升高,并暗示他对采取进一步行动持开放态度.但他警告称,不一定会采取此类行动.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔则发出警告,称宽松政策可能产生反作用并恶化就业与经济成长前景,尽管他说美国经济正在趋向"失速"状态.费希尔明确表示,美联储还有充足的手段来帮助经济,但应该谨慎使用.[ID:nCN1991801]

美联储两名官员周一为联储提振经济成长的最新努力辩护,其中一人更暗示,祭出进一步措施也是合情合理的做法.美联储上周宣布将调整2.85兆(万亿)美元投资组合,使持仓更偏重中长期证券,以期压低借贷成本,并警告称经济有"严重的"下滑风险.美联储理事拉斯金和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德均为此举做辩护,称考虑到美国失业率高达9.1%,该措施是合理的举措.拉斯金还暗示她会支持进一步的行动.[ID:nCT0476813]

**欧元区**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称,可能将提高欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,但或许不会像一些人预计的那样大."我们正在讨论扩大EFSF的规模,"诺沃特尼在哈佛大学表示."规模会比目前高,但不会是1万亿(兆)(欧元),"诺沃特尼称.近期市场传言指出,EFSF可能将从目前的4,400亿欧元最多提高至2万亿欧元.[ID:nCN1989243]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一被援引称,不应排除欧洲央行降息的可能性.同为ECB管委的莫尔许周一稍早被引述称,降息50个基点的预期显示有些人已经丧失方向感.[ID:nCN1987181][ID:nCN1987285]

欧洲央行管委会委员霍诺汉(Patrick Honohan)周日表示,欧元区通胀明显处于下行态势,根据最近预估,料将跌至远低于ECB目标值的水准.尽管分析师意见分歧,但那些推动金融市场价格的交易商和投资者预计,欧元区经济快速恶化将使ECB在10月6日举行的下次会议上降息50个基点.今年ECB已两次升息,每次升息幅度为25个基点,霍诺汉拒绝评论ECB是否将扭转这一趋势,但称,通胀肯定不再构成威胁.[ID:nCN1986631]

媒体上周五引述欧洲央行管委会委员柯恩称,若经济表现比预期差,欧洲央行已准备好下个月采取行动.市场益发臆测欧元区将要降息.分析师表示,美联储近期的连番宽松措施,再加上英国央行可能跟进的迹象,都让欧洲央行落後于市场预期.[ID:nCN1984973]

欧洲央行管理委员会委员克诺特(Klaas Knot)上周五被援引称,已经不再能排除希腊无法偿还公共债务的情况.欧洲领导人最近还曾驳斥希腊违约的可能性,但现在态度已逐渐转向接受违约的可能.克诺特是欧元区内第一位预警希腊可能违约的国家央行总裁.[ID:nCN1984243]

**英国**

英国央行周三表示,英国银行业所面临来自欧元区债务危机的风险"明显"上升,可能需要灵活降低资本水平,令信贷持续流向经济.英国央行成立的新临时金融政策委员会还要求获得干涉银行资产负债表、市场交易条款以及交易体系的权力,以帮助发现并解决潜在的金融危机.[ID:nCN1992853]

英国泰晤士报周三援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯的话报导称,第二轮量化宽松将能够提振英国经济."我认为,如果需要的话,货币政策委员会拥有大量弹药可用,"报导援引他的话称.泰晤士报报导称,迈尔斯表示他更加趋向投票支持实施新一轮量化宽松,并坚称未看到央行"受到政治压力".报导称,迈尔斯感觉最近欧元区市场动荡提高了衰退风险,但坚称这不是最可能的情况.[ID:nCN1991455]

英国央行MPC委员布罗德班特周一表示,不需要英国经济进一步大幅疲弱,英国央行才会展开第二轮量化宽松.布罗德班特在汤森路透伦敦总部发表演说後向记者表示,他在本月几乎就想投票赞成挹注更多资金刺激经济."我可以告诉你我几乎就要投下赞成票,因此我想不需要再有更多的恶化情况.这要看你对恶化的定义为何.部分调查结果,尤其是欧元区产出数据,符合该地区(最低幅度)成长的情况,"他说.[ID:nCT0476887]

英国央行MPC委员普森上周四在一篇报纸专访中表示,央行官员过度忧虑社会大众及市场会预期通货膨胀上升,他并称,对高物价的忧心不应该阻挠进一步宽松货币政策.[ID:nCN1981791]

**中国**

中国人民银行行长周小川强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.他在参加国际货币基金组织(IMF)国际货币与金融委员会(IMFC)第24届部长级会议的发言中指出,中国政府将进一步把握好宏观经济政策的方向、力度和节奏,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者的关系.[ID:nCN1986055]

中国央行货币政策委员会委员周其仁强调,目前情况下,国内货币政策短期内不会放松.不过他亦指出,国内货币政策在应对不确定前景时可以做到收放自如,如果全球经济真的二次探底,中国刺激政策空间要远比欧美国家要大.[ID:nCN1983461]

**日本**

日本央行总裁白川方明周三表示,日本央行从市场买入债券是为了稳定价格及保持经济可持续增长,而非为了资助政府开支.白川方明在日本上院预算委员会会议上谈到,"若给市场一种日本央行买入债券是为了支应财政开支的印象,将给债市带来负面的影响."目前来看,日本债市仍保持平稳状态.[ID:nCN1992491]

日本上周四重申,其准备干预汇市以遏制日圆过度升值.在欧债危机和对全球经济衰退的忧虑驱动下,日圆最近上涨,对此日本财务大臣表示担忧.日本央行总裁白川方明让市场对进一步放宽货币政策仍抱有希望,称他将仔细考量,全球经济下滑加剧日本经济复苏前景面临的风险,是否足以需要其采取行动.[ID:nCN1983397]

**澳洲**

澳洲央行上周五表示,澳洲的银行体系有能力来抵挡全球金融市场当前的动荡,但亦提醒银行勿过度承担风险,并表示投资者应习惯银行获利增长的放缓.该央行在半年度金融稳定报告中,澳洲央行称银行体系能够应对全球金融市场的紧张局面,因存款增长速度要快于贷款,且银行在批发融资需求方面处境有利.[ID:nCN1983821](完)