〔路透专访〕光线传媒料今年票房达8亿元,较去年大增逾一倍半--总裁

* 料公司全年票房达8亿元人民币,同比增逾一倍半

* 今明两年逾2亿元用于电影投资

* 计划投资视频等互联网产业

* 若发生大笔投资,未来不排除发债融资

作者 尹嫄婷

路透北京9月29日电---随着中国电影产业规模持续扩大,国内领先的民营影视节目制作和发行商--光线传媒(300251.SZ)周四预计,今年公司的票房收入将达8亿元,较去年增逾一倍半,占总收入比重亦将提升至四成.

光线传媒总裁王长田在接受路透专访时表示,公司未来三年的目标是,保持10亿元以上的票房收入,同时市场占有率将争取保持在10%上方.而为应对来自新媒体的挑战,公司还计划投资视频等互联网产业.

"希望未来票房(占有率)能够保持在10%以上...今明两年用于电影投资的金额将超过2亿元,毛利率能够由去年的13%达到20%,"他并预计,"今年公司净利增长将达到50-60%."

光线传媒2010年净利约为1.13亿元.据汤森路透I/B/E/S数据显示,市场平均预计光线今年全年净利为1.71亿元.同时,去年公司票房收入为3.15亿元,占总收入比重为32%.

公司今年已上映了四部电影,年内剩馀时间还将有《画壁》、《梦游》、《鸿门宴》、《极速天使》四部影片上映.王长田预计,明年公司将有至少10部电影上映,三年後或将达到20部每年.

另外,针对全行业的发展前景,他预计,今年中国电影票房总额将达到120-130亿元,未来几年将可保持30%的年增速.去年票房总额为100亿.

光线传媒今年8月3日登陆深交所创业板,目前已跻身国内民营电影公司前三甲,与中影集团、上影集团等国有企业及华谊兄弟(300027.SZ)、博纳影业BONA.O、华策影视(300133.SZ)等民企共同竞争.

该公司除影视剧外,另有电视节目制作和演艺活动两大主营业务,去年收入占比分别为57%和11%,且未来电视业务对利润的贡献料仍居首.目前公司制作13档电视栏目,共计七个小时,通过直接销售或用电视栏目换取广告时间实现收入.

光线传媒股价最近在上市以来最低价附近徘徊,周四午後报60.95元,微跌0.25%,但仍较发行价上涨16%;同期,创业板指数累计下跌约15%.

博纳影业此前表示,未来三年要保持每年约15部电影的出片量.[ID:nCH0079187]而据国内媒体报导,华谊兄弟今年则计划拍10部影片.

**拟投互联网公司,未来或发债融资**

随着国内文化产业逐步开放,市场竞争亦愈发激烈.王长田指出,未来公司将主要面临来自新媒体的挑战,因其或将逐渐蚕食传统媒体的内容及广告份额;同时,随着电视剧制作成本上升,亦将令买方承压.

不过,他表示,公司已有计划投资互联网公司,包括视频、电子商务及游戏等,且若发生大笔投资,未来三年将不排除通过发债等方式融资.

而在影院业务方面,光线则不会自己新建影院,但未来或投资影院公司.

"目前最好的投资时机还没有到来,因为(影院)之间的竞争还没有到比较激烈的程度,投资价格未到合理状态,可以等一等,"王长田称.

同时,在电视节目的内容方面,公司计划在原有娱乐资讯类节目的基础上,进一步拓展到时尚、健康等生活类,及选秀节目.王长田并预计,今年底至明年,公司还将至少增加四档节目,截至明年底,节目总数料增至近20档.

光线传媒此前称,上市募集资金将用于电视联供网电视节目制作和电视剧购买,数字演播中心扩建等多个项目.

"公司已新建了一个1,100平方米的演播室...,购买电视剧将从明年开始,未来两年将投资2亿元,"王长田称.(完)