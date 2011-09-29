〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第六周持平于3.1618%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月29日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的20亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第六周持平于3.1618%.
业内人士稍早还透露,央行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放550亿元.
央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周四 20亿元 99.22元 3.1618% 0 bp
上周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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