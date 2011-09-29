《加拿大个股焦点》汤森路透任命新COO,两月内第二次重大结构调整

路透9月28日电---新闻与资讯企业汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)任命Jim Smith为首席营运官(COO),将其置于可以接任执行长葛洛瑟(Tom Glocer)的有利地位.葛洛瑟目前面临压力,需提升公司对金融机构的销售业绩.

汤森路透亦宣布合并市场(Markets)与专业服务(Professional)两大部门.专业服务部门之前即由Smith主管.这是该公司两个月来第二次较大的结构调整.

今年7月,市场部门负责人Devin Wenig与其他五位高层离开汤森路透.