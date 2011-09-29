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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 09:40 BJT

《外汇动态》金属价格重挫支撑澳元等风险货币

0125GMT---包括贵金属和基本金属在内的全部金属价格大幅下挫,支撑澳元等风险货币.

伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3下跌近5%,一度险些跌破本周早些时候触及的14个月低点,引发上海金属价格重挫,包括期铅SPBcv1和期锌SNZcv1.

贵金属亦承压,现货金XAU=和现货银XAG=在亚洲早盘交易中均下跌逾1%.

澳元兑美元AUD=D4跌0.1%至0.9726美元,较10个月低位0.9622仅高约0.01美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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