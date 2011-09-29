《中国公开市场分析》连11周净投放,节後正回购或放量但央票需求难回暖

* 连续11周净投放达4,540亿元,本周净投放550亿元

* 一年及三个月期央票收益率续走稳

* 长假前央行维稳操作,以缓银行备付压力

* 节後大量资金释放,或以正回购放量应对

* 保证金缴准备金担纲回笼主力,公开市场压力减缓

路透上海9月29日电--中国央行公开市场连续11周净投放,累计达4,540亿元人民币,本周净投放550亿元.国庆节前最後一周,稳定成为公开市场操作主基调,央票发行量维持低位且收益率续走稳,正回购操作暂停以缓银行在长假期间的备付压力.

市场人士认为,节後公开市场将有大量资金释放,届时央行面临较大的回笼压力,不过考虑到当前央票需求萎靡不振,正回购将适度放量以回笼资金.

他们还指出,由于未来两个月银行保证金存款仍将分批上缴准备金,公开市场暂不需担当回笼流动性的主要工具,因此近期公开市场操作的总体力度不会有太大变化,或仍将以净投放为常态.

"(国庆)节後也不会有明显改观,央票发行量上不去,主要还是净投放,"北京一券商分析师称.

他指出,10月及11月保证金存款补缴准备金的政策效应仍在,近期这还将是央行所倚重的主要工具,公开市场的压力亦相应减轻.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]

10月1日-7日为中国国庆假期,期间主要金融市场休市.

据路透统计,十一长假後一周(10月8日-14日)公开市场央票和正回购到期量高达1,480亿元,加上长假期间到期的1,390亿元资金也将于节後回流市场,总到期规模高达2,870亿元.

**近期仍以正回购滚动操作**

央票一二级市场收益率的严重倒挂令需求被持续压制,而且短期内这一现象也难以逆转,在一段时间内公开市场回笼仍只能依靠正回购的滚动操作.

"现在收益率倒挂的幅度不是调两次(发行收益率)就能改变的,估计一时半会儿央票需求还是上不去,"上海一银行交易员表示.

前述北京券商分析师指出,央行仍可通过正回购操作锁定一部分到期流动性,但缺少央票配合,回笼效果毕竟有限,最近公开市场很可能整体延续净投放局面.

公告显示,央行本周招标的一年期央票和三个月期央票,发行量均各为20亿元,收益率亦连续第六周持平于3.5840%和3.1618%;而央行本周未进行正回购操作.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期和三个月期品种最新收益率分别报在3.8561%和3.6048%,一二级收益率倒挂仍高达约27和44个基点(bp).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.

央行公开市场此前已经连续10周净投放,累计达3,990亿元,其中上周净投放480亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 20

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 290

正回购到期 300

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净投放 550 (完)