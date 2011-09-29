〔新债招标〕中国国开行10年和30年期固息次级债均招满--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月29日电---多名消息人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]稍早数量招标的10年期和30年期固息次级债均招满.
国开行此前公告称,此次发行的10年期固息次级债票面利率为5.56%,计划首场发行量不超过63亿元人民币;30年期品种票面利率为6.05%,计划首场发行量不超过112亿元.
首场招标结束後,发行人分别有权以数量招标的方式追加发行15亿元和10亿元的当期债券.发行人有权使用回拨机制调整两期债券的追加发行量.
该两期债为国开行今年第55和56期金融债(次级债券).具体条款如下:
第55期 第56期
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首场招标量 不超过63亿元 不超过112亿元
追加发行量 不超过15亿元 不超过10亿元
(两期债合计发行量合计不超过200亿元)
期限/计息方式 10年(5+5)/固息 30年(25+5)/固息
招标方式 数量招标 数量招标
票面利率 5.56% 6.05%
招标日 9月29日 9月29日
缴款日 10月12日 10月12日
起息日 10月12日 10月12日
分销期 9月30日-10月12日 9月30日-10月12日
付息频率 按年 按年
------------------------------------------------------------(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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