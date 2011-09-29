〔新债招标〕中国国开行10年和30年期固息次级债均招满--业内人士

路透上海9月29日电---多名消息人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]稍早数量招标的10年期和30年期固息次级债均招满.

国开行此前公告称,此次发行的10年期固息次级债票面利率为5.56%,计划首场发行量不超过63亿元人民币;30年期品种票面利率为6.05%,计划首场发行量不超过112亿元.

首场招标结束後,发行人分别有权以数量招标的方式追加发行15亿元和10亿元的当期债券.发行人有权使用回拨机制调整两期债券的追加发行量.

该两期债为国开行今年第55和56期金融债(次级债券).具体条款如下:

第55期 第56期

-------------------------------------------------------------

首场招标量 不超过63亿元 不超过112亿元

追加发行量 不超过15亿元 不超过10亿元

(两期债合计发行量合计不超过200亿元)

期限/计息方式 10年(5+5)/固息 30年(25+5)/固息

招标方式 数量招标 数量招标

票面利率 5.56% 6.05%

招标日 9月29日 9月29日

缴款日 10月12日 10月12日

起息日 10月12日 10月12日

分销期 9月30日-10月12日 9月30日-10月12日

付息频率 按年 按年

------------------------------------------------------------(完)