〔中国农业〕中国要通过发展玉米生产来满足国内需求--农业部副部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月29日电---中国农业部副部长陈晓华周四表示,中国要保持国内玉米产需平衡需要付出极大努力,其中最根本是通过发展玉米生产来满足国内需求.
陈晓华在新闻发布会上称,中国已经批准了玉米的一个转基因品种,但该品种目前还处在试验阶段,还需要试验决定是否通过这条途径来解决玉米增产的问题.
他并称,在发展玉米生产的同时也要合理引导玉米的消费,要坚持不与人增粮的原则,合理安排玉米加工业,对用于工业的玉米加工业要合理限制.
中国是全球第二大玉米生产国,玉米产量一直稳定增长,基本做到了完全自给.(完)
--发稿 李文科; 撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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