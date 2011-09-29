〔中国农业〕中国要通过发展玉米生产来满足国内需求--农业部副部长

路透北京9月29日电---中国农业部副部长陈晓华周四表示,中国要保持国内玉米产需平衡需要付出极大努力,其中最根本是通过发展玉米生产来满足国内需求.

陈晓华在新闻发布会上称,中国已经批准了玉米的一个转基因品种,但该品种目前还处在试验阶段,还需要试验决定是否通过这条途径来解决玉米增产的问题.

他并称,在发展玉米生产的同时也要合理引导玉米的消费,要坚持不与人增粮的原则,合理安排玉米加工业,对用于工业的玉米加工业要合理限制.

中国是全球第二大玉米生产国,玉米产量一直稳定增长,基本做到了完全自给.(完)