〔新西兰央行〕能够在需要时调整利率,以应对金融危机冲击--央行总裁

路透惠灵顿9月29日电---新西兰央行总裁博拉尔德周四表示,该央行准备好对利率作出必要调整,以应对任何全球性金融危机的冲击.不过本地银行不应认为将再次出现融资困难的问题.

博拉尔德称,国际金融体系正在经受欧洲债务危机以及全球经济增长放缓担忧的考验,而後者可能影响新西兰出口市场和经济表现.

但他指出,新西兰处于有利位置,能够针对任何形势恶化作出反应.

"从货币政策角度而言,新西兰正处于一个相对有利的位置,因为我们能够在需要时调整利率."博拉尔德接受新西兰电台专访时称.

新西兰央行上个月维持利率在纪录低点2.5%不变,但表示已准备好在全球风险消退後升息以对抗通胀.

博拉尔德表示,他对目前的利率水平感到"满意".

他并重申,新西兰元尽管在过去一周下挫7%,但目前仍被高估;不过近期的跌势抵消了乳制品等关键大宗商品出口价格的下滑.

新西兰元/美元NZD=D4在博拉尔德讲话发表後走低.(完)