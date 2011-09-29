版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 10:10 BJT

《外汇动态》定盘相关需求推高美元/菲律宾披索,後市料盘整

0148GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP上涨,受定盘相关需求提振,亦因市场在德国投票前重燃对欧元区债务危机的担忧.

美元兑披索上涨0.4%至43.62.不过,一些交易员正寻机逢高抛出,称市场料将陷于区间.

"市场将首先进入盘整模式,之後随着季节性的资金汇回,将再次下行."一欧州银行的交易员说.他并表示将会做空.

美元兑披索周三下跌,因宏观基金与银行间投机客抛出,不过中长期投资大户提供了一些支撑.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐