〔澳新汇市〕股市下跌令澳元和新西兰元承压,德国就EFSF基金投票在即

路透惠灵顿/悉尼9月29日电---澳元和新西兰元周四受压,因股市走疲,且新西兰央行称新西兰元估值仍然过高.

澳元兑美元AUD=D4报0.9755,纽约市场尾盘报0.9782,隔夜市场曾触及0.9956的高位.澳元稍早曾跌至0.9701,在0.9700附近存在不错的买兴.