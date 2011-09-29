〔澳新汇市〕股市下跌令澳元和新西兰元承压,德国就EFSF基金投票在即

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月29日电---澳元和新西兰元周四受压,因股市走疲,且新西兰央行称新西兰元估值仍然过高.
澳元兑美元AUD=D4报0.9755,纽约市场尾盘报0.9782,隔夜市场曾触及0.9956的高位.澳元稍早曾跌至0.9701,在0.9700附近存在不错的买兴.
支撑位料在0.9672附近,之後在9月26日趋势线低位0.9621存有关键支撑.阻力位在0.9760.澳元本周曾触及10个月低点0.9622.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。