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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 10:21 BJT

〔澳新汇市〕股市下跌令澳元和新西兰元承压,德国就EFSF基金投票在即

路透惠灵顿/悉尼9月29日电---澳元和新西兰元周四受压,因股市走疲,且新西兰央行称新西兰元估值仍然过高.

澳元兑美元AUD=D4报0.9755,纽约市场尾盘报0.9782,隔夜市场曾触及0.9956的高位.澳元稍早曾跌至0.9701,在0.9700附近存在不错的买兴.

支撑位料在0.9672附近,之後在9月26日趋势线低位0.9621存有关键支撑.阻力位在0.9760.澳元本周曾触及10个月低点0.9622.

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