《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**国际商报**
--中国医药保健品进出口商会会长倪如林表示,2010年中英双边医药贸易额为18.1亿美元,2011年全年贸易额预计将出现大幅攀升.
**经济参考报**
--在利好消息刺激下,9月27日欧美原油期货行情重振,专家认为,当前全球经济充满不确定性,投资者对消息面的反应会更加敏感,原油价格暴涨暴跌或成为一种常态.但眼前原油价格暴涨使得近期国内新形成的成品油价格下调的预期开始由浓转淡,近期国内成品油价格下调的窗口可能稍纵即逝.
**东方早报**
--Wind咨询统计显示,从8月5日美债危机升级--标普调降美国国债评级算起,截至上周五,合格境内机构投资者(QDII)基金平均跌幅高达15.03%.假设基金份额保持6月30日的数据不变,则QDII基金在此期间共亏损131.76亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。