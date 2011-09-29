《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日(II)

--在利好消息刺激下,9月27日欧美原油期货行情重振,专家认为,当前全球经济充满不确定性,投资者对消息面的反应会更加敏感,原油价格暴涨暴跌或成为一种常态.但眼前原油价格暴涨使得近期国内新形成的成品油价格下调的预期开始由浓转淡,近期国内成品油价格下调的窗口可能稍纵即逝.