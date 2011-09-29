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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 10:33 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日(II)

**国际商报**

--中国医药保健品进出口商会会长倪如林表示,2010年中英双边医药贸易额为18.1亿美元,2011年全年贸易额预计将出现大幅攀升.

**经济参考报**

--在利好消息刺激下,9月27日欧美原油期货行情重振,专家认为,当前全球经济充满不确定性,投资者对消息面的反应会更加敏感,原油价格暴涨暴跌或成为一种常态.但眼前原油价格暴涨使得近期国内新形成的成品油价格下调的预期开始由浓转淡,近期国内成品油价格下调的窗口可能稍纵即逝.

**东方早报**

--Wind咨询统计显示,从8月5日美债危机升级--标普调降美国国债评级算起,截至上周五,合格境内机构投资者(QDII)基金平均跌幅高达15.03%.假设基金份额保持6月30日的数据不变,则QDII基金在此期间共亏损131.76亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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