《韩国金融焦点》8月资本净流出23.7亿美元,外资大幅卖超韩股

* 8月资本净流出23.7亿美元,7月修正为流出24.8亿美元

* 8月外资的股票卖超额为2008年1月以来最高

* 8月经季节调整的经常账盈馀为28.3亿美元,7月为11.4亿

* 9月流入韩国债券市场的外资高于8月--消息人士

路透首尔9月29日电---韩国8月外资继续大量流出,因外资抛售本地股票.但因出口强劲,经常账盈馀高于7月.

韩国是亚洲第四大经济体.韩国央行周四公布,资本与金融账户显示,上月资本净流出23.7亿美元,7月修正後为净流出24.8亿美元.

外资8月卖超58.4亿美元韩国股票,为2008年1月以来的最高单月记录,并逆转了7月的买超状态.全球投资者规避风险资产,韩股亦受打压.