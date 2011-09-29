《韩国金融焦点》8月资本净流出23.7亿美元,外资大幅卖超韩股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 8月资本净流出23.7亿美元,7月修正为流出24.8亿美元
* 8月外资的股票卖超额为2008年1月以来最高
* 8月经季节调整的经常账盈馀为28.3亿美元,7月为11.4亿
* 9月流入韩国债券市场的外资高于8月--消息人士
路透首尔9月29日电---韩国8月外资继续大量流出,因外资抛售本地股票.但因出口强劲,经常账盈馀高于7月.
韩国是亚洲第四大经济体.韩国央行周四公布,资本与金融账户显示,上月资本净流出23.7亿美元,7月修正後为净流出24.8亿美元.
外资8月卖超58.4亿美元韩国股票,为2008年1月以来的最高单月记录,并逆转了7月的买超状态.全球投资者规避风险资产,韩股亦受打压.
这也促使投资者大量卖出股票指数期货和选择权(期权)等衍生品.但非居民投资者仍然连续第八个月买超韩国债券.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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