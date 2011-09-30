〔中国数据〕9月PMI终值继续维持在49.9,制造业持续轻微放缓--汇丰

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月30日电---汇丰(HSBC)周五公布,经季节性调整的中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值持平于上月的49.9,显示中国制造业运行轻微趋缓.分项指数下,投入成本的涨幅创四个月新高.
PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.9月终值略优于一周前发布49.4的预览初值数据,但仍居荣枯分水岭50线下.此外,本季指数平均值为2009年第一季以来最低.
从分项数据看,受困于海内外市场需求低迷,9月新业务整体连续两月趋降,但降幅尚算轻微,新出口业务量也略有减少,由于新订单减少,9月份未完成业务的增速放缓至14个月低点.
9月,平均投入成本大幅上扬,涨幅为四个月以来最大,仅略低于长期平均值,调查样本显示,原材料涨价是带动价格上扬的主要因素.
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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