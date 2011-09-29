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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 11:14 BJT

〔欧洲个股〕保诚、安盛和安联等已洽购汇丰控股一般保险业务--报导

路透香港9月29日电---香港南华早报周四报导称,英国保诚集团(PRU.L)、医疗保险商Bupa、德国安联(ALVG.DE)、法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)、Zurich FinancialZURN.VX和(8725.T)与日本三井住友海上(8725.T)已经洽购汇丰控股(HSBA.L)一般保险业务.

南华早报引述知情人士报导,汇丰控股的整个一般保险业务资产将以约10亿美元出售.

该报称,汇丰控股和所有相关保险商均拒绝评论.

路透9月12日最先报导称,汇丰开始出售其全球非人寿的保险业务,估计规模约10亿美元.[ID:nCH0078301]

汇丰在英国、法国、香港和新加坡经营非寿险保险业务.

汇丰5月宣布计划出售非核心业务,包括缩减其475家美国分支以聚焦于为美国客户提供的国际业务,还包括出售几项欧洲的零售银行业务.(完)

--编译 杜明霞;审校 王丽鑫

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