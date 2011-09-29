〔欧洲个股〕保诚、安盛和安联等已洽购汇丰控股一般保险业务--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月29日电---香港南华早报周四报导称,英国保诚集团(PRU.L)、医疗保险商Bupa、德国安联(ALVG.DE)、法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)、Zurich FinancialZURN.VX和(8725.T)与日本三井住友海上(8725.T)已经洽购汇丰控股(HSBA.L)一般保险业务.
南华早报引述知情人士报导,汇丰控股的整个一般保险业务资产将以约10亿美元出售.
该报称,汇丰控股和所有相关保险商均拒绝评论.
路透9月12日最先报导称,汇丰开始出售其全球非人寿的保险业务,估计规模约10亿美元.[ID:nCH0078301]
汇丰在英国、法国、香港和新加坡经营非寿险保险业务.
汇丰5月宣布计划出售非核心业务,包括缩减其475家美国分支以聚焦于为美国客户提供的国际业务,还包括出售几项欧洲的零售银行业务.(完)
--编译 杜明霞;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。