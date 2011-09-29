〔欧洲个股〕保诚、安盛和安联等已洽购汇丰控股一般保险业务--报导

路透9月12日最先报导称,汇丰开始出售其全球非人寿的保险业务,估计规模约10亿美元.[ID:nCH0078301]

汇丰5月宣布计划出售非核心业务,包括缩减其475家美国分支以聚焦于为美国客户提供的国际业务,还包括出售几项欧洲的零售银行业务.(完)