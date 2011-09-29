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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 10:47 BJT

〔日本股市〕早盘收低,零售和券商类股下滑

路透东京9月29日电---日本股市日经指数.N225周四早盘下跌,零售股因负面销售数据而重挫,券商股因大宗商品价格下跌而下滑.欧债危机解决方案环绕的不确定性又打击大宗商品下跌.

零售股遭遇获利了结,因此前公布日本零售销售出现三个月来首次下滑.零售板块是近期仍在平盘上方且表现远优于日经指数的少数大盘股之一.

日经指数在略高于8,500点的水准徘徊,策略师称,若跌破8,500点,将测试周一所及盘中低点8,359.70,这是3月15日以来最低.

Chibagin Asset Management高级董事总经理Fujio Ando称:"海外投资者没有买入,而且中期股息派发的截止期已过,国内投资者现在也没有买入的强烈动机.市场形势亦然严峻,还在担心全球增长问题."

日经指数.N225早盘收低1.0%,至8,531.02点.东证股价指数.TOPX收低0.8%至748.34点.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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