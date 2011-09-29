〔日本股市〕早盘收低,零售和券商类股下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月29日电---日本股市日经指数.N225周四早盘下跌,零售股因负面销售数据而重挫,券商股因大宗商品价格下跌而下滑.欧债危机解决方案环绕的不确定性又打击大宗商品下跌.
零售股遭遇获利了结,因此前公布日本零售销售出现三个月来首次下滑.零售板块是近期仍在平盘上方且表现远优于日经指数的少数大盘股之一.
日经指数在略高于8,500点的水准徘徊,策略师称,若跌破8,500点,将测试周一所及盘中低点8,359.70,这是3月15日以来最低.
Chibagin Asset Management高级董事总经理Fujio Ando称:"海外投资者没有买入,而且中期股息派发的截止期已过,国内投资者现在也没有买入的强烈动机.市场形势亦然严峻,还在担心全球增长问题."
日经指数.N225早盘收低1.0%,至8,531.02点.东证股价指数.TOPX收低0.8%至748.34点.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。