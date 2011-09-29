《国际油市分析》壳牌石油新加坡炼厂发生火灾,能源价格或受影响

* 设施关闭可能利多燃料油市场

* 柴油过剩预计能缓冲馏分油市场受到的影响

* 停产可能导致中东原油价格走软

路透新加坡9月29日电---亚洲能源交易中枢--新加坡可能关闭最大的炼厂设施,因皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)的Bukom炼厂周三发生火灾.这起事件可能导致该区的原油供应中断.

壳牌关闭该炼厂的一座氢化裂解器,料将影响柴油和航煤生产,其他炼油设施则降低产能,但仍维持运行.该厂的流体催化裂化装置(FCC)和乙烯裂解装置仍正常运行.

此次火灾发生,正值全亚洲的炼厂接近满载运行,以把握炼油毛利较高的时机.

该炼厂日加工能力为50万桶原油,是壳牌产能最大的炼厂.

新加坡在全球原油市场占有重要地位,这意味着任何产能损失都会对该区的能源价格产生放大性的影响.

以下为交易商和产业专家预期炼厂关闭可能带来的立即影响.

**燃料油**

新加坡燃料油市场已然因船货短缺而紧绌,意味着炼厂长时间关闭将会让供应进一步吃紧.

"市场肯定会有上涨的直觉反应,"新加坡一交易商称."从单纯的基本面供需情况来看,只要炼厂关闭时间不超过数日,(壳牌)应能够填补损失的产量."

壳牌炼厂生产的燃料油主要卖给新加坡仓储市场.炼厂直接供应的数量有限,因此该公司可以利用储存于新加坡Universal Terminal的库存轻易填补损失的产出.

交易商亦称,壳牌可以向该地区其他炼厂取得供应,包括马来西亚、菲律宾和日本.

"他们有非常庞大的供应系统,能填补交易桶数,"另一名交易商称."除非炼厂关闭的时间延长,否则应该不会有问题.我们可以等到他们宣布有不可抗力因素再来恐慌."

**中质馏分油**

交易商认为对中质馏分油的短期影响可能有限,因为这个区域的供应仍充沛.

10月船货有些吃紧,但基本上区内应该足够的供应,可禁得起任何壳牌导致的短期供应中断."一交易商说.

产业资料显示,截至9月21日止当周,新加坡中质馏分油在岸库存处于超过1,300万桶的五周高位;日本煤油库存则触及近两年高点.

根据美国谘询公司Energy Security Analysis (ESAI)的预估,到年底前亚洲净剩供应料达每日40万桶,因供应受产能驱动的增速超过需求.

而台湾台塑石化位于麦寮的日产54万桶炼厂于10月起加速出口後,供应将进一步增加.该炼厂7月底时因火灾事故而关闭,8月底起陆续恢复运作.

**石脑油**

与汽油和馏分油相比,石脑油所受影响会较小,因大部分石脑油是供壳牌内部使用.

壳牌为新加坡PCS公司供应部分石脑油,该公司或不得不寻求其他供应来源.

即便壳牌不得不寻求石脑油来源以弥补产出损失,也不会有什麽问题.尽管欧洲炼厂已减产,但欧洲裂解装置已用丙烷取代更多石脑油.

**原油**

壳牌的炼厂加工的主要是中东重硫原油,因其升级设备,可将较低价品级的油加工为柴油、航煤和汽油等高附加值轻质燃油.

一位驻新加坡高级交易人士称,在该炼厂加工的原油品级包括沙特(沙乌地)轻质油、阿曼原油和阿布扎比穆尔班原油以及来自阿联酋(阿拉伯联合大公国)的其他品级原油.其中阿曼原油交易价格达到至少自2009年以来最高.

"如果停工时间更长一些,对成品油价格的影响会更大,"一位驻新加坡交易商称.(完)