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中国汇市 | 2011年 9月 29日 星期四 10:57 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元早盘触及跌停,成交区间较中间价水平明显偏低

路透上海9月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期早盘一度触及跌停位,因市场对中国央行确定的过高中间价认同度暂时有限,导致主要成交区间明显低于中间价水平.

今日人民币中间价报在6.3665元,虽然较上日创下新高的6.3623元稍有回落,但与主要成交区间相比,仍处于高位.早盘汇价最低价探至6.3983元,按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,已达到下限.

北京时间10:48,人民币兑美元即期报6.3981元,上日收报6.3938元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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