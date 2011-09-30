〔中国数据〕9月汇丰PMI终值显制造业持续放缓,通胀压力仍高(更新版)

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* 9月汇丰制造业PMI终值仍低于50

* 投入成本分项指数创四个月新高

* 海内外市场需求低迷,抑制产出增长

路透北京9月30日电---汇丰(HSBC)发布的9月制造业采购经理人指数(PMI)终值继续居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,但发展态势趋稳.

汇丰周五公布的数据显示,9月制造业PMI与8月一致,仍维持在49.9,略优于一周前发布49.4的初值数据,分项指数下,投入成本涨幅创四个月新高,显通胀仍高居不下.

"九月PMI终值仍保持在50以下,但显示出一些趋稳迹象,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

他表示,尽管这反映信贷紧缩的滞後效应将在未来数月继续令工业活动降温,但不必担心经济大幅下滑.预计中国未来几年仍能保持8.5-9%的经济增速.

此外,本季指数平均值为2009年第一季以来最低.

从9月汇丰制造业PMI的分项数据看,海内外市场需求低迷,抑制产出增长.采购活动和未完成业务量的增速也因此减弱,成品库存连续14个月下降.新出口业务量连续五个月趋减.

价格方面,平均投入成本创下4个月以来最大升幅,投入价格指数从上月的55.9升至59.5.调查样本显示,原材料涨价是带动价格上扬的主要因素.这亦显示通胀压力居高不下.

厂商则继续通过提高产品价格的方式把增加的成本转移给客户,产出价格因此也创下五个月新高,但仍远低于投入成本的增速.

中国人民银行行长周小川近日强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.[ID:nCN1986055]

PMI是一个建基于五个单项指标的综合指数,高于50为扩张,低于50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)