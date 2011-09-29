《外汇专栏》无论日本央行是否干预汇市,日圆多头都可能获利

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 李爽/丁琦

路透伦敦9月28日电---无论日本央行是否在9月底前抛售日圆干预汇市,似乎都难改日圆兑美元涨势.

如果日本央行不出手干预,投机客可以趁机推高日圆,或推其升至70日圆.

若日央行在9月30日上半财年结束前抛售日圆,以缓解日本出口部门的压力,那麽也会给投资者带来低价买进日圆和相关资产的机遇.

这种需求可能很大,因为目前日圆是唯一具有高流动性、可以替代美元的避险货币.金融市场剧烈震荡,因此投资者要谨慎避险,并分散投资.

美国公债收益率(殖利率)触及纪录低点加剧了资金流向日圆.日本投资者可以购买国内债券,获取与美国资产相当的收益率,同时不用冒汇率波动的风险,外资也因青睐日圆的流动性而购买日圆.

因此,资金流入日本的趋势明显升温.若日圆走软,可能促使日本投资者汇回更多资金,且全球寻求避险的投资者需求将增加.