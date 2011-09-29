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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 11:18 BJT

〔日本债市〕股市下跌小幅推升公债期货;市场交投迟滞

路透东京9月29日电---日本公债期货价格周四早盘小涨,因欧债问题的解决仍存不确定性,加剧了对美国经济放缓的担忧,促使投资者抛售美国股票,并压低日股日经指数.

早盘交投偏淡,成交量远不及今年日均水平,因多数日本投资者在本周的半财年度结算前离场观望.

"很多人应该是在结账前就完成了仓位调整,除非股价大跌,否则现在没什麽操作诱因."日本一家资产管理企业的基金经理表示.

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