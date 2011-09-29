〔日本债市〕股市下跌小幅推升公债期货;市场交投迟滞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月29日电---日本公债期货价格周四早盘小涨,因欧债问题的解决仍存不确定性,加剧了对美国经济放缓的担忧,促使投资者抛售美国股票,并压低日股日经指数.
早盘交投偏淡,成交量远不及今年日均水平,因多数日本投资者在本周的半财年度结算前离场观望.
"很多人应该是在结账前就完成了仓位调整,除非股价大跌,否则现在没什麽操作诱因."日本一家资产管理企业的基金经理表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。