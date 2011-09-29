〔中国钢铁〕9月中旬粗钢日产量预估为191.86万吨,旬环比降2.31%--中钢协

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月29日电---中钢协周四公布最新统计数据显示,9月中旬粗钢全国预估日产量为191.86万吨,旬环比减2.31%.
数据并显示,同期重点企业粗钢日产量为162.97万吨,旬环比减2.27%.
此前,中国联合钢铁网援引中钢协数据称,9月上旬全国粗钢日产量达到196.4万吨,旬环比增3.1%;会员企业粗钢日产量为166.8万吨,旬环比大增4.7%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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