版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 11:26 BJT

〔中国钢铁〕9月中旬粗钢日产量预估为191.86万吨,旬环比降2.31%--中钢协

路透北京9月29日电---中钢协周四公布最新统计数据显示,9月中旬粗钢全国预估日产量为191.86万吨,旬环比减2.31%.

数据并显示,同期重点企业粗钢日产量为162.97万吨,旬环比减2.27%.

此前,中国联合钢铁网援引中钢协数据称,9月上旬全国粗钢日产量达到196.4万吨,旬环比增3.1%;会员企业粗钢日产量为166.8万吨,旬环比大增4.7%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐