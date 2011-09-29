《热点透视》亚马逊与苹果商业理念之争,孰是胜者?

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 李春喜

纽约9月28日电---网络零售巨头亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)与科技巨头苹果(AAPL.O)最近在平板电脑领域展开直接竞争.亚马逊新推出的低价Kindle Fire平板电脑,折射出了该公司最基本的业务理念,即以硬件作为工具来拉动内容销售.而苹果,则是利用音乐和电影来吸引消费者购买其产品.当这两股潮流发生冲撞时,能够生存下来就需要兼具两种模式之长.

亚马逊很清楚电影和书籍正在朝数字化形式发展.如果能够把它的Kindle推销给客户,他们肯定会从亚马逊购买许多电子内容产品.为保持其作为承载内容的工具的功能,亚马逊的首款平板电脑Kindle Fire价格低廉.Kindle Fire的上市价定为199美元,而苹果初级版iPad的定价为499美元.鉴于亚马逊一向有降价的传统,几个月之後这个价格可能会降得更低.平板电脑本来已经广受欢迎,苹果已经卖出约3,000万台iPads,而亚马逊的定价有可能会极大地刺激销售.以惠普(HPQ.N)的一款本来销售不佳的平板电脑为例,因打算停产而将价格从399美元降至99美元之後,购买者便蜂拥而至.

苹果的商业理念则恰恰相反.它先是在不赚钱的情况下建立并维持iTunes store的运行,将其作为销售价格昂贵的iPod、 iPhone和iPad等产品的途径.它传达给消费者的信息是,iPad拥有摄像头、麦克和3G无线网络等有用的功能,而Kindle Fire则没有这些功能.当然,iPad的价格也是Kindle Fire的两倍还要多.

到底哪种策略更为成功,目前还不清楚.事实上,内容与硬件的结合使两种策略都拥有成功的机会.毕竟,苹果开创平板电脑市场还不到两年时间,设计者仍在开发更多的新应用,以及使用内容的新方式.

而失败者可能是那些在任何一方面都不占优势的企业.无数的制造商加入到生产平板电脑的大潮中,但只有亚马逊、苹果和收购摩托罗拉移动(MMI.N)之後的谷歌(GOOG.O),看似拥有足够的获取内容的途径,吸引人(或具有潜在吸引力)的硬件产品和足够的资金,使他们能够在优胜劣汰的竞争中存活下来.(完)