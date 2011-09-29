〔中国农业〕玉米需求料大幅增长,需发展生产应对--农业部副部长(更新版)

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* 中国要通过发展玉米生产来满足国内需求

* 引导玉米消费,合理安排玉米加工业

* 已批准玉米一个转基因品种,目前处在试验阶段

路透北京9月29日电---中国虽是玉米生产大国,但国内需求亦在快速增长.农业部副部长陈晓华周四表示,要保持国内玉米产需平衡,中国需要付出极大努力,其中最根本是通过发展玉米生产来满足国内需求.

陈晓华在新闻发布会上并称,中国已经批准了玉米的一个转基因品种,但该品种目前还处在试验阶段,还需要试验决定是否通过这条途径来解决玉米增产的问题.

"要通过建立基地、推广良种、发展机械化等有力措施,加上政策的扶持,使玉米的生产再上一个新的台阶."他表示.

陈晓华认为,从长期来看,玉米需求需要高度关注,由于人们消费结构的升级和养殖业的发展,玉米的需求会有一个大的增长.而且现在玉米的功能拓展,加上工业的加工,需求也在增加.

"在发展玉米生产的同时,也要合理引导玉米的消费,要坚持不与人争粮的原则,合理地来安排玉米的加工业,对用于工业的玉米加工业要控制和限制."他表示.

他并称,中国是全球第二大玉米生产国,玉米产量一直稳定增长,基本做到了完全自给.去年玉米进口的增加,主要是由于国际玉米的价格和国内玉米的价格形成了落差.

最新海关数据显示,中国8月玉米进口244,502吨,同比下降43.41%.

国家发改委农村经济司副司长方言亦于近日表示,中国将尽力保持玉米产量的自给自足状态.(完)