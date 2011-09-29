〔表格〕欧元区9月经济景气指数降至95.0,低于市场预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔9月29日电---欧盟执委会周四公布欧元区9月经济景气调查报告:
* 欧元区9月经济景气指数降至95.0(路透预估为96),8月为98.4
* 欧元区9月企业景气指数为负0.06(预估为负0.11),8月修正为0.06
* 欧元区9月消费者通胀预期指数为25.3,8月为26.0
* 欧元区9月工业景气指数为负5.9,9月消费者信心指数为负19.1
* 欧元区9月服务业景气指数为0.0,8月为3.7
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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