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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 17:07 BJT

〔表格〕欧元区9月经济景气指数降至95.0,低于市场预估

路透布鲁塞尔9月29日电---欧盟执委会周四公布欧元区9月经济景气调查报告:

* 欧元区9月经济景气指数降至95.0(路透预估为96),8月为98.4

* 欧元区9月企业景气指数为负0.06(预估为负0.11),8月修正为0.06

* 欧元区9月消费者通胀预期指数为25.3,8月为26.0

* 欧元区9月工业景气指数为负5.9,9月消费者信心指数为负19.1

* 欧元区9月服务业景气指数为0.0,8月为3.7

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