版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 11:41 BJT

〔中国新债〕中铁物资10月11日将发行11亿元短融,期限一年

路透上海9月29日电---中国中国铁路物资股份有限公司周四公告称,将于10月11日起簿记建档发行11亿元

人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

中铁物资 11 11 12 10/11-12簿记建档 招商银行 AAA 10/13 10/14

浦发银行

=============================================================================================

据汤森路透旗下IFR报导,中国铁路物资计划在内地和香港两地整体上市,募集资金20亿美元.该上市发行

预计将于2012年上半年完成.[ID:nCN1897791](完)

参看详情,可点选上海清算所网(here)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐