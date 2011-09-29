〔中国货币市场〕跨节资金需求推升七天回购利率突破5%,但资金总体仍宽松(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月29日电---中国银行间市场周四早盘七天期加权回购利率小幅上扬,并突破5%整数关口.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等压力续支撑跨节资金需求.不过,市场人士反映资金筹集难度不大.
"跨节的资金价格往上走了一点,但是资金情况其实还好,"北京一银行交易员表示.
本周央行公开市场操作力度温和,持续的净投放为季末市场提供充分的流动性.同时,他认为,明日大盘新股申购资金的解冻亦将提供资金支持.
周四稍早央行发行的20亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第六周持平于3.1618%.同时今日未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放550亿元.[ID:nCN1994357]
该交易员并预计,国庆长假後,资金面将继续保持宽松.外围不确定性因素过多,国内宏观政策料将维稳.同时,10月公开市场到期量增至3,770亿元,对货币市场亦形成利好.
中国水电确定A股首次公开发行(IPO)价格为4.5元/股,募资135亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.网上资金解冻日为周五.[ID:nCN1993219]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.8809 3.9921 -11.12
七天CN7DRP=CFXS 5.0849 4.8541 +23.08
14天CN14DRP=CFXS 5.0797 4.9941 +8.56
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8845 3.9967 -11.22
七天CHICNY7D=CFXS 5.1358 4.9107 +22.51
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.8824 4.0200 -13.76
七天CN7DRPFIX=CFXS 5.0750 4.7894 +28.56
14天CN14DRPFIX=CFXS 5.0800 5.0100 +7.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.8721 3.9917 -11.96
七天SHICNYSWD= 5.0675 4.8100 +25.75
三个月SHICNY3MD= 5.6399 5.6391 +0.08
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。