《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:暂时止跌,美元涨势遭受压制

IFR新加坡9月29日电--亚洲市场再次动荡开局,隔夜市场大宗商品和股市上演避险抛售.

美元兑坡元涨至1.30上方,但遭遇短线投机客的抛盘.

美元兑韩元受有关韩国央行的传闻影响被压制在1185韩元下方,美元兑马币(林吉特)也因马来西亚央行的原因而难以逾越3.1900马币.印尼央行也一如往常,因为美元兑印尼卢比的买兴仍然强劲.

欧元、澳元和日圆交叉盘在早盘中段的交易中反弹,缓解亚洲货币承受的卖压.

欧元兑美元最新报在1.3565-1.3570,交投区间为1.3518-1.3574.澳元兑美元最新报0.9750,早盘处于0.9697-0.9775区间内.

股市多数下跌,但跌幅不大,可能是因月底和季末的粉饰账面操作.

今日在德国就增强欧洲金融稳定机构(EFSF)一事投票前,可能进一步呈现区间波动.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]