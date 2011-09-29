《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:暂时止跌,美元涨势遭受压制

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR新加坡9月29日电--亚洲市场再次动荡开局,隔夜市场大宗商品和股市上演避险抛售.
美元兑坡元涨至1.30上方,但遭遇短线投机客的抛盘.
美元兑韩元受有关韩国央行的传闻影响被压制在1185韩元下方,美元兑马币(林吉特)也因马来西亚央行的原因而难以逾越3.1900马币.印尼央行也一如往常,因为美元兑印尼卢比的买兴仍然强劲.
欧元、澳元和日圆交叉盘在早盘中段的交易中反弹,缓解亚洲货币承受的卖压.
欧元兑美元最新报在1.3565-1.3570,交投区间为1.3518-1.3574.澳元兑美元最新报0.9750,早盘处于0.9697-0.9775区间内.
股市多数下跌,但跌幅不大,可能是因月底和季末的粉饰账面操作.
今日在德国就增强欧洲金融稳定机构(EFSF)一事投票前,可能进一步呈现区间波动.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。